B&B vol liefde-Hans in shock tijdens date: 'Desiree?!'

Hans en Libera uit B&B vol liefde gaan opnieuw met elkaar op date in Eating With My Ex: Going Dutch. Vlak voordat er afgerekend moet worden, wordt Hans opgeschrikt door een oude bekende. De hele aflevering is vanaf vrijdag te zien op discovery+.