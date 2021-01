Spectaculaire brugexplosie Defensie: ‘Dit is waar je voor leeft’

Een groep Nederlandse militairen op missie in Litouwen heeft een oefening uitgevoerd waarbij ze een brug hebben gebouwd en vervolgens hebben opgeblazen. De militairen, genisten, oefenen wel vaker met het opblazen van bruggen, maar het in de praktijk brengen ervan is zeldzaam.