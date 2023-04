Na bizarre actie Enzo Knol: ‘Hoe verklaar je dit?!’

Video

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over een bizarre actie van Enzo Knol. De YouTuber is staande gehouden door de politie. Verder geeft Jan zijn ongezouten mening over de nieuwe relatie van Jutta Leerdam en André Hazes heeft wel héél veel teams om zich heen.