De nieuwe Nissan Qashqai: weer de beste allrounder?

Wie het ook was die er tien tot vijftien jaar geleden bij Nissan aan het roer stonden: een vooruitziende blik kun je ze achteraf gezien niet ontzeggen. Met de Leaf waren ze een van de eerste aanbieders van een elektrische auto, en met de Qashqai en Juke de mede veroorzakers van de enorme crossover hype die tot op de dag van vandaag voortduurt. Nog knapper is het dat de Qashqai ondanks dat er in de loop der jaren zeer veel concurrenten bij zijn gekomen, onverminderd populair is gebleven. Zowel in Nederland als de rest van Europa bleven de verkopen van respectabel niveau. Nu is het tijd voor de derde generatie om het succesverhaal voort te zetten.