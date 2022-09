Mark Gillis geconfronteerd met verdachte brute overval: ‘Het was schrikken’

Video

In de rechtbank van Den Bosch stonden Massa Is Kassa-sterren Mark en Peter Gillis dinsdag voor het eerst oog in oog met één van de twee verdachten van de brute overval die in november vorig jaar op Mark werd gepleegd. Hoewel de aanwezige Adil E. tijdens de pro forma zitting beweerde onschuldig te zijn en zijn advocaat hem vrij probeerde te pleiten, besloot de rechter dat hij voorlopig vast blijft zitten. Dat geldt ook voor de andere verdachte die niet op de zitting aanwezig was. Verslaggever Jordi Versteegden sprak met Mark en Peter tijdens deze spannende dag.