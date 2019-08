Sneak peek! Sexy, spannend en grappig: DNA

Overzicht

Vanaf donderdag 29 augustus is de nieuwe, sexy en spannende politieserie DNA te zien bij SBS6. In de hoofdrol vier sterke vrouwen: Loes Haverkort, Yolanthe Cabau, Belinda van der Stoep en Maaike Martens.

Moord, doodslag, spanning, emotie en humor... De nieuwe serie DNA is er een waarin vrouwelijke recher­cheurs samen met een vrouwelijke Officier van Justitie moordzaken oplossen en ondertussen balans proberen te vinden in hun ver van perfecte privélevens. Exen die je niet kunt loslaten, werk dat je niet kunt loslaten, seks met foute mannen (of vrouwen), de zoektocht naar Mr. (of Mrs.) Right en als je die eenmaal hebt, het vasthouden daarvan... Het zijn zaken die dichtbij komen, die heel misschien ook jou hadden kunnen overkomen. Want zijn liefde, haat, jaloezie, wraak, woede en hebzucht per slot van rekening niet voor iedereen herkenbare emoties?

DNA is geproduceerd door Talpa Fictie, de makers van onder meer Gooische Vrouwen en Divorce. De eerste uitzending bekijk je donderdag 29 augustus om 20:30 op SBS6.