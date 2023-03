Ondanks dalende inflatie: hierom blijven prijzen in supermarkt zo hoog

Video

Iedereen merkt het tijdens het boodschappen doen in de supermarkt. De prijzen zijn extreem gestegen: voedingsmiddelen zijn in maart 15 procent duurder dan een jaar geleden. Opmerkelijk, want de inflatie lijkt weer wat af te zwakken. DFT-verslaggever Martin Visser legt uit hoe het komt dat de prijzen in de supermarkt zo hoog blijven.