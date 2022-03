Nederlander in Oekraïne: ‘Hoorde twee harde mortierinslagen’

Video

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn veel Nederlanders uit het land in Oost-Europa vertrokken. Niet iedereen kan Oekraïne echter ontvluchten. We spreken met de Nederlandse Guido van Engelen, die inmiddels weer veilig in Nederland is, en met Henk Slijkhuis die nog altijd in het in oorlog verkerende land zit.