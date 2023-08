Oud-fragment van Poetin duikt op: ‘Dit is onvergeeflijk’

In een documentaire-fragment uit 2018 wordt Vladimir Poetin gevraagd of hij mensen kan vergeven. Hij geeft aan mensen te kunnen vergeven, maar over verraad is Poetin stellig dat hij daar niet overheen kan stappen. Het bericht wordt op social media veelvuldig gedeeld. Mensen linken het aan de dood van Prigozjin die om het leven is gekomen bij een mogelijke aanslag. Poetin sprak eerder uit dat hij vindt dat Prigozjin hem verraden heeft.