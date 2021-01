Run op Thuisbezorgd-jassen: 'Is deze echt of nep?'

Video

Het voornemen van het kabinet is om toch een avondklok in te voeren in Nederland. Door de avondklok is er een run gekomen op Thuisbezorgd-jassen op Marktplaats. Michelle Willemsen gaat de straat op om jongeren te vragen of zij zo’n avondklok wel zien zitten en of zij zo’n jas zouden kopen.