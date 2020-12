Gordon in tranen: 'Dit komt wel even binnen'

Entertainment

In zijn programma 100 Jaar Jong gaat Gordon op pad met Corrie. Wanneer ze vertelt over haar eenzaamheid na het overlijden van haar man krijgt de zanger het te kwaad. De hele aflevering is maandagavond om 20:30 uur te zien op SBS 6 en kijk.nl.