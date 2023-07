Ongemak tijdens date: ‘Have you a rietje?!’

02 jul. Video

Emotionele, pijnlijke en hilarische momenten wisselen elkaar af in het nieuwe datingprogramma 'Ik ga op reis en neem mee'. Zo is single Haye met zijn twee dates in Griekenland. Tijdens een etentje laat zijn Engels echter nog wat te wensen over. Ik ga op reis en neem mee is vanaf zondag 2 juli om 20.30 uur te zien op SBS6.