Hazes-testament onthuld: ‘Nu komt alles uit!’

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week onthult Privé exclusief het testament van André Hazes, waar voor Rachel veel vanaf hangt in de rechtszaak rondom de erfenis van haar overleden man. Verder: de zaken gaan goed voor John de Bever en alles over de relatiebreuk tussen Peter Gillis en Nicol.