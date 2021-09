Beelden: chaos om QR-code voor restaurant

Video

Maandagavond is er onrust ontstaan bij een horecagelegenheid in Utrecht. De eigenaar van de zaak wilde klanten niet controleren op QR-codes, omdat hij naar eigen zeggen zou discrimineren. De politie kwam ter plaatse, maar doordat sympathisanten de toegang blokkeerden, besloten agenten niet in te grijpen. Rond 23.00 uur sloot de eigenaar zelf de deuren.