Oorlog Oekraïne: 'Russen kunnen ellende verwachten'

Video

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is al meer dan tien maanden aan de gang met inmiddels vele burgerslachtoffers. De in Nederland wonende Pavlo Levchuck en zijn vrouw Kateryna blikken met hun gevluchte familieleden terug op het rampjaar 2022. Net als Oekraïne-expert Bob Deen verwacht Levchuk dat de winter een grote impact gaat hebben op de bevolking en de strijdkrachten. '’De Russen zijn hier echt in het nadeel’’, aldus Deen.