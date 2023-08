Hier doet rechter uitspraak in zaak Thijs Römer

13:41 Video

De rechtbank in Assen heeft dinsdag uitspraak gedaan in de zaak tegen Thijs Römer. De acteur is veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij ook een taakstraf van 240 uur opgelegd.