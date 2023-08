Ophef om pride-vluchten KLM: ‘Er is intern heibel ontstaan’

08:34 Video

Bij KLM is een rel ontstaan over de zogeheten Pride-vluchten. Vanaf dinsdag zal de luchtvaartmaatschappij vliegtuigen laten vertrekken, waarbij het personeel in pride-kleuren is gekleed. Luchtvaartverslaggever Yteke de Jong ziet dat dit achter de schermen voor de nodige spanningen zorgt bij KLM.