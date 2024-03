‘Geld verdienen was hier belangrijker dan belangen van bewoners’

17:32 Video

Er is ophef ontstaan in de gemeente Hollands Kroon, nu uit een onderzoeksrapport blijkt dat ambtenaren stilletjes een kaart hebben gewijzigd. Hierdoor kregen datacenters van techgiganten meer ruimte. Ook is er onvoldoende rekening gehouden met de belangen van bewoners. We bespreken de uitkomst van het rapport met Lars Ruiter, gemeenteraadslid in Hollands Kroon.