René van der Gijp over Lil Kleine: ‘Hij is niet goed wijs’

René van der Gijp reageert in VI Vandaag op het nieuws dat er een taakstraf van 120 uur voor rapper Lil Kleine is geëist. Hij wordt ervan verdacht op 6 december 2019 samen met twee mannen uit Boxtel een andere man te hebben mishandeld in het Amsterdamse nachtleven.