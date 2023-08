Nederland in recessie gestort: 'Inflatie doet nu echt pijn in de portemonnee'

17:31 Video

Het is officieel, Nederland zit in een recessie, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd. Een recessie betekent dat de economie voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen. Maar de werkloosheid is historisch laag en de krimp is heel klein: in het tweede kwartaal 0,3%. DFT-verslaggever Gert van Harskamp legt uit wat dit nu precies betekent.