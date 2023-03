Arts waarschuwt: 'Monica Geuze, verwijder je dit filmpje?'

Video

In De T. van Trending wordt elke week een onderwerp uit het nieuws besproken dat op het moment trending is. Een artsencollectief is een campagne gestart om jongeren te wijzen op de gevaren van vapen. Jeroen Holtrop praat deze week met longarts Wanda de Kanter en influencer René Watzema, die op zijn vingers werd getikt door de artsen.