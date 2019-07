Noodweer in Tour: ‘Het is één groot gekkenhuis!’

Wielrennen

Ongekende taferelen in de Tour de France. Door noodweer werd de koers stilgelegd en pakte Egan Bernal in de gele trui. Wielrenster Rozemarijn Ammerlaan stond in Tignes te wachten op de fietsers toen de hemelsluizen openden.