Racisme-rel Formule 1: ‘Dit moet je niet doen'

Video

Zondag staat de Grand Prix van Engeland op het programma. Op het historische circuit van Silverstone verschijnt Verstappen met 46 punten voorsprong op de nummer twee in het WK-klassement: zijn teamgenoot Sergio Perez. Op het team van Red Bull lijkt geen maat te staan, maar het wisselvallige weer en updates van de bolides kunnen wellicht roet in het eten gooien. Verslaggever Erik van Haren is aanwezig op Silverstone en blikt vooruit op komend F1-weekend.