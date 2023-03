‘Duidelijk dat Forum dit vuurtje aan het opstoken is’

Video

Met Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, bespreken we wekelijks wat hem bezighoudt in het nieuws. Deze week de schrikbarende toename van bedreigingen aan het adres van politici. Dat werd actueel toen BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas aangaf niet naar het boerenprotest zaterdag in Den Haag te gaan.