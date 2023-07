Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Woninginbreker wordt betrapt en moet vluchten

18:50 Video

Een woninginbreker denkt na een verkenning rond een vrijstaande woning in Rossum toe te kunnen slaan, maar hij vergist zich. De bewoners zijn wel degelijk thuis en slaan direct alarm. Daarop neemt de man direct de benen. De verkenning en de vlucht is op beeld vastgelegd. Zo is ook te zien dat de man donker haar lijkt te hebben, dat aan de zijkanten opgeschoren is. Hij lijkt ook een baardje te hebben, en droeg een jas met capuchon. Volgens de slachtoffers sprak hij in een onbekende taal. Mogelijk arriveerde hij in een auto, want vlak voordat hij het erf betrad is op de camerabeelden een langzaam passerende auto te zien. Weet jij meer over deze zaak, of weet je wie de man is? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf of bel gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven, kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld aub bij het doorgeven van je tip de code T302.