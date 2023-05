Zien: politieagent ontsnapt nipt aan horrorcrash

Een agent in Fairfax in de Verenigde Staten, weet nog maar net aan een heftige botsing te ontkomen.Terwijl hij een routinecontrole uitvoert langs de weg, vliegt er met hoge snelheid een voorbijgaande auto uit de bocht. De 17-jarige bestuurder raakte de controle over zijn stuur kwijt. Bij hem in de auto zaten nog twee passagiers. De betrokkenen raakten lichtgewond. Ook iets opmerkelijks gefilmd? Mail naar verkeer@telegraaf.nl