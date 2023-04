Zien: grootste raket ooit ontploft na lancering

16:04 Video

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de grootste raket ooit, de Starship, de ruimte ingestuurd vanaf een lanceerbasis in Texas. De onbemande testvlucht moest 1,5 uur in de lucht blijven, maar ontplofte. Wat er is misgegaan, is nog onduidelijk.