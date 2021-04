‘Klant gaat hoe dan ook betalen voor witwascontrole ABN’

Video

ABN Amro heeft geschikt met het OM en moet een bedrag van 480 miljoen euro betalen. Dit omdat de bank jarenlang tekort is geschoten in de witwascontrole. Drie oud-bestuursleden, onder wie Gerrit Zalm, worden mogelijk vervolgd. DFT-verslaggever Ruben Eg vertelt dat er nog veel losse eindjes zijn in de zaak.