‘Moet Nicol DIT ook inleveren bij Peter Gillis?!’

17:03 Video

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week onder andere over de nieuwe liefde van Peter Gillis, problemen bij de familie Meilandjes en wat is er écht aan de hand met Mart Hoogkamer waardoor hij voorlopig niet op het podium staat?