Angst in ‘gevaarlijk’ vulkanisch gebied bij Napels: ‘Bezorgdheid is groot’

Er is reuring in het vulkanische gebied de Flegreïsche velden bij het Italiaanse Napels. Volgens experts zijn ze zelfs in extreem gevaarlijke staat. Er wonen 500.000 mensen in de nabije omgeving, en de bezorgdheid in de regio is groot. Maarten van Aalderen over de angst en de ligging van de velden, wat eventuele evacuaties erg bemoeilijkt.