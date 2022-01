Truckersprotest waait over naar Nederland: 'Genoeg is genoeg!'

Video

Wat ze in Canada kunnen, kunnen wij ook. Dat lijkt een groep Nederlandse vrachtwagenchauffeurs en boeren te hebben gedacht. Uit protest tegen de coronamaatregelen rijden ze zondag met hun trucks en trekkers in een colonne door Friesland. De demonstratie is geïnspireerd op het zogenoemde Vrijheidskonvooi van zo’n 2700 Canadese vrachtwagenchauffeurs.