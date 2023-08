Na Netflix-hit Knokke Off: zo reageren inwoners!

13 aug. Video

Knokke Off is een hit op Netflix. In de serie krijgt men een verhaallijn voorgeschoteld waarin rijke jongeren de gekste dingen beleven. Maar hoe gaat het er nou echt aan toe in Knokke? En hoe kijkt men daar aan tegen de serie? Jeroen Holtrop brengt een bezoek aan de Vlaamse badplaats.