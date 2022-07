'Dan is het verstandig om je huis nu te verkopen'

Jarenlang moesten huizenzoekers tegen elkaar opbieden om een woning in handen te krijgen. Onderhandelen met de verkoper was er zelden bij. Inmiddels wordt weer druk afgepingeld, melden makelaars. Is er een kantelpunt op de woningmarkt aanstaande? Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt, geeft uitleg.