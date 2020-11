Om deze video wil partijbestuur dat Baudet opstapt

Video

Een nieuwe ontwikkeling in de soap rondom Forum voor Democratie. Thierry Baudet laat in een video op Twitter weten dat hij baalt van de ontstane situatie en zich daarom alsnog verkiesbaar stelt om lijsttrekker te worden. Het partijbestuur vindt niet dat hij op eigen initiatief lijsttrekkersverkiezingen kan uitschrijven en heeft Baudet per direct uit het bestuur van FvD verwijderd.