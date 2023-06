Eerste beelden van Russische Defensieminister na Wagner-rebellie

10:36 Video

Voor het eerst sinds de Wagner-opmars afgelopen weekend heeft het Rusissche ministerie van Defensie beelden vrijgegeven van minister Sergej Sjojgoe. Sinds de rebellie was hij, net als Poetin en Wagnerbaas Prigozjin, niet meer in het openbaar verschenen. Waar en wanneer de beelden zijn opgenomen is niet bekend.