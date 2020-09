Help, wat trek ik aan op een date?!

Vrouw

Of je nu uit een lange relatie komt en weer weer voor het eerst op date gaat, óf je date bij de vleet, een afspraakje is hoe dan ook spannend! Een passende outfit kiezen kan daarom best een uitdaging zijn. Want wat trek je aan op een koffie-, borrel- of diner-date? Hier online geeft Jeltje een paar fijne outfit-tips en in het VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf) licht ze passende items uit.