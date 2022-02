Mars-rel Expeditie Robinson: 'Komen we nooit meer vanaf!'

Video

Britt Dekker slingerde vorig jaar het gerucht de wereld in dat een cameraman van Expeditie Robinson zich door een kandidaat zou hebben laten bevredigen, in ruil voor een mars. Donderdagavond start Expeditie Robinson VIPS (20:30 uur RTL4). Verslaggever Jordi Versteegden vroeg de deelnemers en presentatoren of er dit seizoen nog een mars is uitgedeeld.