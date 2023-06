Matthijs van Nieuwkerk, dit zou ik niet doen

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week gaat het over de reparatiegesprekken van Matthijs van Nieuwkerk en heeft Jan een verrassende mening over de veelbesproken realityserie van Ruud de Wild en Olcay Gulsen." Dat loopt lekkerder.