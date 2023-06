Tata Steel na uithaal Ficq: 'Dat mag zij vinden'

De grote protestactie van Greenpeace afgelopen weekend bij Tata Steel was een indrukwekkend en spannend moment voor de medewerkers. Zo klinkt het maandag vanuit het staalbedrijf. In reactie op vragen van De Telegraaf laat een woordvoerder weten dat de uitstoot van ziekmakende stoffen inmiddels met 50% is verlaagd. Ondanks de 'groene' plannen van Tata zet advocate Bénédicte Ficq haar aangifte tegen het bedrijf wel door.