Schiphol-incident Lange Frans: ‘Gelukkig niet op landingsbaan’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. In deze aflevering reageert Jan op beelden die van hem werden vertoond tijdens de rechtszaak van Glennis Grace. Verder: Lange Frans kwam met de auto terecht op de busbaan bij Schiphol, wéér een nieuwe talentenjacht op komst en een BN’er klapte bij Jan uit de school over The Masked Singer.