‘Hierom richt Lil Kleine zich niet tot ex in excuusvideo’

Video

Nadat Lil Kleine donderdag voor het eerst van zich liet horen na de vermeende mishandeling van zijn vriendin, heeft ook Jaimie Vaes via haar advocaat gereageerd. Ze is niet te spreken over de excuusvideo van haar ex Jorik. Verslaggever Jordi Versteegden denkt te weten waarom de rapper zich niet persoonlijk tot Jaimie richtte in zijn video.