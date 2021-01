‘Als iemand in de cel zit, wordt de hele familie veroordeeld’

Video

Hoe verandert jouw leven als een familielid in de gevangenis zit? Daar wordt weinig over gesproken, terwijl de impact gigantisch kan zijn. Vandaag in Praat Mee gaat Pim Sedee in gesprek met fotograaf Wiosna van Bon, die dit stille leed heeft vastgelegd, en ervaringsdeskundige Shari Prins. Haar vader zat plotseling in de cel toen zij nog een tiener was.