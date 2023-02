‘Zó krijgt Eva Jinek haar miljoen terug!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over Noa Vahle, die voor het eerst openhartig heeft gesproken over de mogelijke verzoening tussen haar moeder Linda de Mol en stiefvader Jeroen Rietbergen. Verder: zorgen over de talkshow van Eva Jinek en Roy Donders krijgt een stevige tik op zijn billen van Jan!