Hierom zei grote baas Red Bull ’nee’ tegen Max Verstappen’

Zondag staat de Grote Prijs van Canada op het programma. Na het enorme machtsvertoon van Verstappen op het circuit van Catalunya twee weken terug mag hij het nu in Montreal gaan proberen. Alleen Verstappen zelf lijkt de wereldtitel nog te kunnen vergooien. F1-verslaggever Erik van Haren is in Canada en blikt vooruit.