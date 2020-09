Manon (28): Het mooist vind ik mijn billen

Vrouw

Elke week geeft een VROUW-lezeres zich - bijna - bloot. Deze week is dat Manon (28), ze is single en projectleider bij een bouwbedrijf. Ze is 1.79 meter, weegt 70 kilo en heeft cup 70F. „Ik werk in een mannenwereld dus ik denk dat mijn collega’s de foto’s wel mooi zullen vinden.”