Geheime communicatie Taghi op straat na tonen beelden

Video

Ex-advocaat Youssef Taghi, de neef van mocromaffia-kopstuk Ridouan Taghi, communiceerde via een notitieblokje over een ontsnappingspoging. Dat blijkt uit videobeelden die voor het eerst door het Openbaar Ministerie zijn getoond tijdens een tweede pro forma zitting. Saskia Belleman was bij de zaak aanwezig.