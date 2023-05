‘Dat is één van de grote geheimen van Noord-Korea’

Het luchtalarm en evacuaties in Japan en Zuid-Korea. Dat kan maar één ding betekenen: Noord-Korea heeft weer een raket gelanceerd. Het was de bedoeling dat ze een spionagesatelliet de ruimte in zouden sturen, maar de raket belandde in zee door een fout. Voormalig Oost-Azië-correspondent Marcel Vink volgt de zaak op de voet.