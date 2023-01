Emotioneel verhaal: ‘Hierom was André Hazes volledig in paniek!’

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week: de tragedie voor Igone de Jongh is compleet na haar pijnlijke relatiebreuk met de omstreden Thijs Römer. Verder: Sylvana Simons openhartig over de impact van de bedreigingen aan haar adres en onthullende details uit een nooit eerder gepubliceerde biografie van André Hazes sr.