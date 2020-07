Video

In Het zal mij een zorg zijn zien we hoe programmamakers Joep ten Hove en Thijs Meeuwsen in de zomer van 2019 in het Brabantse Mariahout meewerkten op Grootenhout, een zorgboerderij voor mensen met dementie. De bekroonde serie was eerder al online te zien, en komt nu dus ook op televisie. In dit fragment windt de schijnbaar altijd blije Riek er geen doekjes om: ‘Ik bén ook lekker!’. Het zal mij een zorg zijn is vanaf maandag 27 juli 20:30 uur te zien op SBS6, of kijk het terug op KIJK.nl.