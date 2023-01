Megatitels faalden hard in 2022: ‘Bioscoop nu definitief verloren’

‘Nieuw seizoen The Crown blok aan het been van Britse royals’

Seriemoordenaar razendpopulair: 'Dit is ultiem luguber'

Enorme woke-ophef om duurste serie ooit: ‘Tolkien was al inclusief’

House of the Dragon is monsterhit: ‘Maar seksscènes veel netter’